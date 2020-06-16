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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 08:46

العضايلة: الأردن يتجه نحو التعافي من وباء ’كورونا’

العضايلة: الأردن يتجه نحو التعافي من وباء ’كورونا’
واستند العضايلة إلى تجربة برصيد جيِّد من إجراءات الحماية من الجائحة والتكيُّف مع انعكاساتها، كان آخرها خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا؛ والتي تحدد إجراءات فتح وإغلاق القطاعات وفقاً لمستوى الخطورة الصحي.

وأكد العضايلة أن تعامل الدولة الأردنية مع أزمة كورونا ارتكز إلى ثلاثة ثوابت رئيسة هي الحماية الصحيّة والاجتماعيّة، والاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة، والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف.

وقال خلال فعالية الإعلان عن إجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة كورونا، والتي عقدت في رئاسة الوزراء امس الاثنين، “نحن اليوم والحمد لله في مستوى معتدل الخطورة، إذ نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحليّة تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحيّة، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحيّة العزيزة والتي تحقّقت بتضحيات وجهود كبيرة، ويدفعنا أيضاً للتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية بإذن الله”.

وأكد العضايلة أن فعالية اليوم تمثّل مرحلة مهمّة في التعامل مع جائحة كورونا والتصدي لانعكاساتها، من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات الأكثر تضرراً من انعكاسات هذا الوباء.
رقم : 868881
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