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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 08:48
كلمة للسيد نصر الله اليوم حول آخر التطورات السياسية
وحسب موقع العهد الاخباري، ستبث كلمة السيد نصرالله حول آخر التطورات السياسية عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
868882
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