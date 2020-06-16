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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 08:51

موسوي: البلطجي الأميركي يهدد حاليا حلفاءه الأوروبيين

موسوي: البلطجي الأميركي يهدد حاليا حلفاءه الأوروبيين
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسو، في تغريدة امس (الاثنين) إلى الحظر الأمريكي على مشروع نقل الطاقة الموسوم بـ"نورد ستریم 2" وقال انه وكما حذرنا مرارا من انه إذا استسلمتم للتنمر الامریکی ، فسوف يصبح أكثر تطاولا ، وبات البلطجي الاميركي الان يهدد حلفائه الأوروبيين.

وأضاف أن عادة الولايات المتحدة في خرق القانون لن تؤدي سوى إلى فوضى عالمية. فمتى سيدرك العالم هذه الحقيقة ويتصدى لهذا المتنمر؟

ومشروع "نورد ستريم 2 "هو مشروع مشترك بين شركة غازبروم الروسية وخمس شركات أوروبية ، ومن المقرر ان ينقل هذا الانبوب 1،942 تريليون قدم مكعب من الغاز سنويًا من روسيا عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدنمارك وفنلندا وألمانيا والسويد إلى ألمانيا.

في هذا الصدد ، حاولت الولايات المتحدة منع مشروع الغاز "نورد ستريم 2 " بأي ثمن. وتدعي الدولة ، إلى جانب بعض الدول الأوروبية ، أن المشروع سيخلق نفوذًا لموسكو في الاتحاد الأوروبي ، وفرضت في هذا الصدد عام 2019 ، عقوبات على الشركات التي شاركت في المشروع.
رقم : 868884
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