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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 08:53

ارتفاع حجم الصادرات الايرانية الى افغانستان بنسبة 30%

ارتفاع حجم الصادرات الايرانية الى افغانستان بنسبة 30%
وقال مدير مصلحة الجمارك في منفذ تايباد دوغارون الحدودي بين ايران وافغانستان محمد كوه كرد، ان ارتفاع حجم السلع الايرانية المصدرة ادى الى ازدحام الشاحنات في المنفذ الحدودي خلال الـ 72 ساعة الماضية.

ولفت الى اجراء محادثات مع مسؤولي الجمارك في افغانستان لزيادة ساعات نشاطات مصلحة الجمارك في المنفذ الحدودي للاسراع في تنقل الشاحنات.

واشار الى ان تاريخ هذا المنفذ الحدودي يمتد الى نحو قرن، موضحا ان 3500 شخص من رعايا البلدين معظمهم من افغانستان يتنقلون عبر هذا المنفذ الحدودي يوميا كما تبلغ قيمة السلع الايرانية المصدرة الى هذا البلد 1.5 مليار دولار سنويا وقيمة سلع الترانزيت 3 مليارات دولار سنويا.
رقم : 868886
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