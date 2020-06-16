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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 08:57

الإمارات تحذر من صدمات بسبب أسعار النفط المتهاوية

الإمارات تحذر من صدمات بسبب أسعار النفط المتهاوية
وقال الوزير خلال مؤتمر عبر الفيديو، في إطار فعالية نظّمها "مجلس الأعمال الأمريكي-الإماراتي"، إنّ "هذا السياق الحالي لانخفاض أسعار الغاز والنفط لا يمكن أن يستمرّ باعتقادي".

وأوضح أنّه إذا استمرّت أسعار الذهب الأسود تراوح هذا المستوى المنخفض لفترة طويلة، فإنّ بعض المنتجين الذين يتكبّدون تكاليف مرتفعة "لن يجدوا بدّاً من الانسحاب من السوق"، الأمر الذي سيُحدث فجوة بين الإنتاج والطلب، مع ما يترتب على ذلك من خطر في التسبّب بقفزة في الأسعار.

وقال "المزروعي": "نحن بحاجة إلى أحد ما لإغلاق هذه الفجوة، وإلا فإنّنا سنواجه صدمة في الأسعار"، مؤكّداً أنّ "هذا آخر شيء نريده".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى استقرار وإلى أن تكون الأسعار معقولة وعادلة".

وكانت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وشركاؤها ضمن تحالف "أوبك+" اتّفقت في مطلع يونيو/حزيران، على أن تمدّد لغاية نهاية يوليو/تموز العمل بقرار خفض الإنتاج التاريخي الذي اتّخذته في أول مايو/أيار.

وإذ أشاد "المزروعي"، بـ"مؤشّرات جيّدة للغاية" فيما يتعلّق بانتعاش الطلب على الذهب الأسود من قبل كلّ من الهند والصين، وهما من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، أكّد أنّ "الأمور ستعود إلى طبيعتها في غضون عام أو عامين (...) ما لم نواجه موجة ثانية من (كوفيد-19)".

والإثنين، تراجعت أسعار النفط مدفوعة بمخاوف من حدوث موجة تفشٍّ ثانية لـ(كوفيد-19)، بعد رصد بؤرة جديدة للوباء في بكين.
رقم : 868887
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