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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 08:59

أنصار الله تستنكر تبرئة تحالف العدوان من قتل أطفال اليمن

أنصار الله تستنكر تبرئة تحالف العدوان من قتل أطفال اليمن
وكتب رئيس اللجنة الثورية العليا اليمنية محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها مساء الاثنين عبر "تويتر": "شطب السعودية من تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال في النزاعات يتزامن مع مجزرة جديدة ارتكبتها السعودية وأمريكا بمحافظة صعدة وسقط على إثرها 13 شهيدا بينهم أطفال ونساء".

وأضاف الحوثي أن هذا الإجراء "يؤكد فوضوية الأمم المتحدة وتجاهلها للمعايير الإنسانية"، مصرحا: "هذه جريمة لا يمحوها إلا التراجع".

وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أنه قرر رفع اسم التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة الأممية السوداء الخاصة بقتل الأطفال "في أعقاب تراجع كبير" لحوادث مقتلهم أو إصابتهم نتيجة الضربات الجوية، حسب زعمه.
رقم : 868889
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