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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 10:04

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت أربعة أسرى محررين، وهم؛ وحيد أبو ماريا (56 عاماً) أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، و سليمان بحر (20 عاماً) أمضى عاماً ونصف، ومحمد الصليبي (23 عاماً) أمضى خمس سنوات، والأسير الجريح نور الصليبي (18 عاماً).

ومن جنين اعتقلت حافظ إبراهيم وجيه أبو بكر، والأسير المحرر عامر عبد بعجاوي (20 عاماً) بعد حفر محيط منزل ذويه، واستخدام الكلاب البوليسة.

كما اقتحمت القوات عدة منازل في حارة السلمة، بينها؛ منزل إبراهيم وجيه أبو بكر، ومؤيد زكي أبو بكر، ومنزل أبناء محمود رشيد الشيخ.

ومن رام الله، اعتقلت الشاب حمزة البس من مخيم الأمعري والأسير المحرر حمزة أبي زلوم من أم الشرايط.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء الطيرة بالقرب من سرية رام الله الأولى، والمنطقة الصناعية، وعين منجد، وبطن الهوا، حيث دارت مواجهات بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
رقم : 868908
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