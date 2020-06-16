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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 10:06

اغتيال رئيس بلدية في دير الزور يتبع 'قسد'

اغتيال رئيس بلدية في دير الزور يتبع
وقال مصدر في دير الزور يوم امس الاثنين 15 من حزيران، إن أربعة أشخاص يستقلون دراجات نارية داهموا مبنى بلدية الطيانة التابعة لـما يسمى”الإدارة الذاتية” وسألوا عن رئيس البلدية، وبعد أن عرفهم عن نفسه اصطحبوه إلى الخارج وقتلوه.

وذكر المصدر أنه جرى إطلاق النار على رأسه، وأجزاء أخرى من جسمه، ما أدى إلى وفاته على الفور، ودُفن مباشرة من قبل أبناء البلدة.

وأشار الى أن الموسى في العقد الخامس من عمره، وأن حديثًا جرى في البلدة عن ضلوع خلايا تنظيم داعش النائمة القيام بعملية القتل.

ولم تتبنَّ أي جهة حتى الساعة قتل رئيس بلدية الطيانة، لكن سبق أن استهدف تنظيم داعش مسؤولين في “الإدارة الذاتية” التابعة لقسد بدير الزور والحسكة.

وركّز تنظيم داعش مؤخرًا في عملياته بمحافظة دير الزور على المسؤولين الإداريين والعسكريين التابعين لـ”الإدارة الذاتية” الموالية و”وحدات حماية الشعب” (الكردية)، إلى جانب العمليات التي ينفذها بشكل شبه يومي ضد عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
رقم : 868910
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