لبنان.. انتشار أمني أمام المصارف والدوائر الرسمية في حلبا

هذا واعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلاثاء 16/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين:



– الشراء بسعر 3860 حدا أدنى.

– البيع بسعر 3910 حد أقصى.