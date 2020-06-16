العدوان السعودي يزعم اعتراضه باليستيا جنوبي المملكة

وزعم المتحدث باسم تحالف العدوان، العقيد تركي المالكي، بأن استمرار محاولات الجيش اليمني واللجان الشعبية في استهداف الاراضي السعودية بلغ 313 صاروخا تم اعتراضها حتى الآن.



وأضاف أن "مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وإسقاطها وتدميرها من قبل التحالف بلغ 357"، معتبرا أن هذا "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية دون التعليق عن الجرائم التي يرتكبها تحالفه بحق الشعب اليمني وتستهدف الاطفال والبنى التحية بشكل مباشر.



كما توعد المالكي بأن قيادة تحالفه "ستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية.