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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 11:15

ترامب ينتقد تعاون برلين مع موسكو في مجال الطاقة

ترامب ينتقد تعاون برلين مع موسكو في مجال الطاقة
وقال ترامب للصحفيين، يوم أمس الاثنين: “لماذا تدفع ألمانيا لروسيا مليارات الدولارات مقابل الطاقة، بينما يكون على الولايات المتحدة أن تحميها من روسيا؟ هذا الأمر غير طبيعي”.

واتهم ترامب برلين بأنها لا تدفع ثمن “حمايتها” للولايات المتحدة، معلنا عن تقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، وفقا لوكالة نوفوستي.

يذكر أن روسيا وألمانيا تعملان مع شركاء أوروبيين آخرين على تنفيذ مشروع “السيل الشمالي-2” لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وسبق للولايات المتحدة أن عارضت هذا المشروع، معتبرة أنه “يهدد أمن أوروبا”، وفرضت عقوبات عليه، بينما تؤكد موسكو وبرلين أن المشروع تجاري بحت.

وهددت الولايات المتحدة في مايو الماضي بتوسيع العقوبات ضد الشركات المشاركة في المشروع في حال إتمامه.
رقم : 868933
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