موجة تطبيع جديدة في مقدمتها الامارت والسعودية

فقد قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "أنور قرقاش"، في تغريدة له عبر موقع تويتر، نقلاً عن اللجنة اليهوديّة الأميركيّة، أنَّه سيناقش جهود الإمارات فيما قالوا أنَّه تعزيز الاستقرار الإقليميّ والتعاون بين الأديان في حوار تاريخي عام، بحسب تعبيره.



وبحسب موقع "اللجنة اليهوديّة الأمريكيّة"، سيشارك الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، "محمد العيسى"، إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الاحتلال الصهيونيّ، "بيني غانتس"، والمستشارة الألمانيّة، "أنجيلا ميركل"، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.



و سيضم المؤتمر العالميّ الأول للدعوة اليهوديّة، العديد من قادة العالم في نقاشات تتمحور حول أهم القضايا التي تواجه الشعب اليهودي، بحسب ادعائهم، بالإضافة إلى تعزيز رفاهية الشعب اليهودي والكيان الغاشم، وتعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، متناسين الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين والعرب، وإن لم تسعفهم ذاكرتهم المشوهة فما عليهم إلا أن يقرءوا قليلاً عن الساديّة والوحشيّة التي مارسها الكيان ومن خلفه بحق الفلسطينيين والعرب.



يشار إلى أنَّ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، سبق وأن كُرم في اجتماعات هذه اللجنة التي تعد واحدة من الجماعات المناصرة لكيان الاحتلال الصهيونيّ، كما تم تكريمه في 9 يونيو/حزيران الجاري، من قبل ما يسمى "حركة مكافحة اللاسامية" واتحاد "السفارديم" الأمريكي، بجائزة هي الأولى من نوعها بالنسبة لقياديّ مسلم مشارك في مكافحة معاداة السامية.



وأفادت مصادر صحفية بأن حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة خارجية الاحتلال الصهيونيّ، في وقت سابق، قد أثنى عبر موقع تويتر، على تصريحات سابقة للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، "محمد العيسى"، حول ضرورة التعايش مع اليهود، في إطار السعيّ السعودي الواضح للتطبيع مع العدو الصهيونيّ، والتي ربما تتطور فيما بعد إلى علاقات دبلوماسيّة رسميّة مع الكيان، خاصة بعد القرار الإسرائيليّ الصادر في يناير/كانون الثاني الفائت، والذي يسمح لمواطنيهم بالتوجه إلى بلاد الحرمين لأغراض دينيّة وتجاريّة مشكوك في أمرها.



ومن الجدير كره أنَّ المسؤولين الصهاينة والخليجيين، خاصة الإماراتيين، يتبادلون الزيارات الرسميّة، كما شاركوا معاً في العديد من المسابقات الرياضيّة.



وقد أوضحت وكالة "بلومبرغ" الأمريكيّة أنَّ الجالية اليهوديّة بدأت تأخذ مكانها في الإمارات العربيّة المتحدة بفضل ما أسمتها "العلاقات الدافئة" بين الكيان الصهيونيّ والنظام الإماراتيّ.



وأيضا سمحت السلطات الإماراتيّة، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، للرياضيين الإسرائيليين بالتنافس تحت علم كيانهم في بطولة "غراند سلام" للجودو التي أقيمت في أبو ظبي ونظمها الاتحاد الدولي للجودو، بالإضافة إلى مرافقة وزيرة الثقافة والسياحة في حكومة الاحتلال، "ميري ريغيف"، للمنتخب لمتابعة منافساته في العاصمة أبو ظبي.



وضمن موجة التطبيع التي تركبها دولة الإمارات فقد حضر وزير الاتصالات السابق في حكومة الاحتلال، "أيوب قرا"، مؤتمر الاتصالات الذي عقد في دبي عام 2018،

كما زار وزير الخارجية والاستخبارات السابق، "يسرائيل كاتس"، أبو ظبي العام المنصرم، لحضور المؤتمر البيئي برعاية من الأمم المتحدة.



وبحسب مصادر عبرية فإنَّ دولة الإمارات أبرمت صفقة ضخمة بقيمة 3 مليارات دولار مع الكيان الصهيونيّ، بحيث تزوده الأخيرة بقدرات استخباراتية متقدمة تشمل طائرات تجسس حديثة.



ويتبين مما سبق أن دول الخليج وخاصة الامارات والسعودية حريصتان على التطبيع مع الكيان الصهيونيّ، أكثر من الكيان نفسه، في الوقت الذي يستلذ العدو بقضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، وليس ببعيد أن نسمع في الأيام المقبلة عن وصول الخيانة في منطقة الخليج إلى مستويات لم نشهدها من قبل، دون أيّ رادع أخلاقيّ أو إنسانيّ.

