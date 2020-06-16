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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 13:41

اللواء باقري یتحدث عن فخاخ أميركية للناقلات الإيرانية

اللواء باقري یتحدث عن فخاخ أميركية للناقلات الإيرانية
وفي هذا الصدد ، قال النائب عن أهالي محلات/وسط ايران/ في مجلس الشورى الإسلامي علي رضا سليمي مشيراً إلى الاجتماع المغلق للنواب اليوم الثلاثاء بحضور اللواء باقري: إن اللواء باقري قدم تقريرا الى النواب عن القدرات الدفاعية للبلاد.

وأضاف: صرح اللواء باقري في هذا الاجتماع أننا في معظم الحالات نتبوأ الدور الأول في المجال الدفاعي على صعيد المنطقة ، وفي بعض الحالات ، نحن من بين البلدان الأولى او الثانية على الصعيد العالمي.

وتابع عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان: أثناء ارسال ناقلات النفط الإيرانية الى فنزويلا ، خططت اميركا أولاً لمنح رشاوى ثم هددت القبطان والكادر الملاحي لكن محاولاتها باءت بالفشل.

وأشار سليمي إلى أن رئيس أركان القوات المسلحة ذكر أن عددًا من السفن الحربية الأميركية في المحيط الأطلسي هددت بتأجيج التوترات لكن الأميركيين فشلوا في تحقيق اهدافهم بفضل إدارة الاوضاع بشكل جيد من قبل الكوادر الملاحية للناقلات .
رقم : 868988
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