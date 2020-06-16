دعوات لمواجهة خطة الضم ‘‘ الإسرائيلية ‘‘ بالمقاومة

وصرح النائب اكونيس "ان الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لمثل هذا الاجراء".



من ناحيته قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست، افيغدور ليبرمان، "إنه في حال إطلاق عملية فرض السيادة الإسرائيلية، فإنها ستكون جزئية فقط، بينما ستدفع إسرائيل مستحقاتها كاملة" حسب تعبیره.



وحسب قول ليبرمان، "فإن رئيس الوزراء نتنياهو، قد قضى على كل إمكانية فرض السيادة الحقيقية".



لكن صحيفة هارتس الاسرائيلية قالت "ان التقديرات لدى جميع الأطراف أنه لم تشطب عن جدول الأعمال إمكانية الضم "المحدود"، إذ يعتمد دعم "ازرق ابيض" للضم، على القدرة للنظر للضم المحدود كجزء من برنامج سياسي أوسع يدعمه الصمت الدولي والإقليمي، وربما مصحوبا بإيماءات للفلسطينيين، وليس كخطوة أحادية التي تعتبر مهمة شبه مستحيلة.



وأضافت الصحيفة أنه "لم يجبر أحد نتنياهو على أن يحدد هذا التاريخ، بحيث أن أي تأجيل للموعد سيعتبر على الفور وبالفعل حالة فشل. وفي هذه الحالة، يكون قد كبل ذاته وسيكون وحيدا تماما".



وذكرت "أن نتنياهو كبل نفسه سريعا عندما أعلن عن ضم أحادي الجانب فور الإعلان عن "صفقة القرن" في واشنطن في كانون الثاني/يناير الماضي".



ومنذ ذلك الحين، أوقف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، رغبة نتنياهو في الضم، فيما قلل انضمام بيني غانتس للائتلاف الحكومي احتمال الضم الشامل الذي تطلع له نتنياهو، حسب الصحيفة.



وفي سايق متصل فقد دعت القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي تخرج ضد الاستيطان وسياسة الضم.



ومن جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينيين للانتفاض في وجه الاحتلال ردا على الخطة الاسرائيلية لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، مشددة على المقاومة بكل أشكالها.



دعت القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية، خلال اجتماع لها، امس الاثنين إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي تخرج ضد الاستيطان وسياسة الضم.



وأكدت القوى أهمية تضافر الجهود لإجهاض قرار ضم الاراضي الذي يأتي في صلب برنامج حكومة الاحتلال لمحاولة تمرير ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة لشطب حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية سرعة وضع آليات لمواجهة هذه السياسة العدوانية من قبل المجتمع الدولي، واهمية المواقف والقرارات الصادرة عن كل اطراف المجتمع الدولي وما يتطلبه من فرض عقوبات ومقاطعة على الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في ظل التصعيد العدواني والاجرامي، خاصة بعد قرارات القيادة بالتحلل من كل الاتفاقات مع الاحتلال.



وشددت على أهمية تكثيف كل المساعي والاتصالات الهادفة لرفض سياسة الضم الاحتلالية ومحاولة شرعنة المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية وغير القانونية واضطلاع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بدوره في التأكيد على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.



ودعت القوى إلى التصدي للمستوطنين الذين يعربدون في الشوارع ويعتدون على المواطنين الفلسطينيين ويقطعون الاشجار ويسرقون المحاصيل بحماية جيش الاحتلال، مترافقا مع ما يجري في القدس المحتلة من اقتحامات يومية للمسجد الاقصى المبارك ومواصلة التهويد والاستيطان وهدم البيوت والاعدامات بدم بارد كما جرى بتصفية الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الشهيد اياد الحلاق.



وفي السياق، قال القيادي في حماس صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحافي عقد في غزة إن "الواجب الوطني على كل حر وطني فلسطيني يقضي بالانتفاض في وجه هذا العدوان السافر على ارضنا ومقدساتنا".



وأضاف "ندعو لمواجهة خطة الضم بالمقاومة بكل اشكالها، وتحريم التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال".



وفي اطار انطلاق الفعاليات الوطنية الفلسطينية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، أكد البردويل حرص حماس على "سرعة بلورة خطة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع لمواجهة المؤامرة".



ودعا البردويل السلطة الفلسطينية الى "سحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقية أوسلو وتداعياتها".



وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قد حذر من أن تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية ستدمر السلطة الفلسطينية وتنهي الحل التفاوضي للصراع.



وفي لقاء عقده عريقات مع صحفيين إسرائيليين وأجانب في مدينة رام الله، قال إن ضم "إسرائيل" أجزاء من الضفة الغربية "يعني تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي".



وأضاف أنه "إذا أقدم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على ضم إنش (وحدة صغيرة لقياس الطول) واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة فسيكون بذلك قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة".



وتابع "إذا نفذ نتنياهو الضم والأبارتايد (الفصل العنصري) فإن عليه التحالف مع منظمة (كاي كاي كاي) الأمريكية العنصرية المتطرفة، ويجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال"



يشار إلى أن حكومة العدو الصهيوني تعتزم بدء إجراءات ضم منطقة غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل، وهي خطوة تضمنتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن عنها أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.



وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

