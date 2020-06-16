ظريف: سنعمل مع أصدقائنا لتطوير الوضع الاقتصادي في سوريا

وصرح ظريف "نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا، ولسوريا خط ائتماني في إيران، ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا، وسنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا".



وعن لقاء أستانا، قال وزير الخارجية الايراني: "ستعقد أستانا في أول فرصة ممكنة".



يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد قام بزيارة اول أمس الاحد إلى تركيا التقى خلالها نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن إيران تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، معربة عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني.