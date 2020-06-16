الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 14:03

رابطة علماء اليمن تدعو للتصدي للمشروع الصهيوني

رابطة علماء اليمن تدعو للتصدي للمشروع الصهيوني
وأكدت رابطة علماء اليمن في بيان أن ما صدر من المدعو محمد العيسى من موقف يخدم اليهود ويروج للصهيونية يجب أن يدان ويرفض رفضا صريحا من كل المسلمين ومن علماءهم ومؤسساتهم الدينية.

وشددت الرابطة على أن مواقف المدعو العيسى وقرقاش والعتيبة التطبيعية والخيانية المتماهية مع المشروع الصهيوني هي تعبير عن أنظمتهم وحكامهم وهي مواقف يحرمها الإسلام وينهى عنها القرآن.

وقالت رابطة علماء اليمن: "أمام المسارعة العلنية نحو اليهود باسم الدين وتحت مظلة مشائخ الوهابية نقول لأولئك الجهلة والمخدوعين الذين أيدوا وباركوا العدوان على اليمن ولازالوا يقاتلون تحت تحالفٍ تدعمه أمريكا وتباركه "إسرائيل" اسألوا أنفسكم مع من تقاتلون وفي أي جبهة تقدمون أرواحكم؟ وفي خدمة من؟".

ودعا علماء اليمن الأمة الإسلامية عموما ونخبها العلمائية والفكرية والسياسية والأكاديمية لتبني المواقف الإيمانية الصادقة والقوية تجاه التطبيع مع اليهود والقيام بمسؤولياتهم وإصدار البيانات المحرمة والمجرمة لما يمارسه النظامان السعودي والإماراتي ومشائخ الوهابية وإصدار القوانين العقابية الرادعة لكل المطبعين والمتصهينين

وأكدوا أن الشعار الذي أطلقه الشهيد القائد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي قبل ثمانية عشر عاما وتتزامن ذكرى انطلاقه في هذه الأيام شعارا حكيما وموفقا وخيارا ثقافيا وتوعيا يحصن الأمة من القبول بالتبعية لأمريكا و"إسرائيل" ويحد من استقطاب المنافقين ومن في قلوبهم مرض

يذكر أن محمد العيسى، الأمين العام لما يسمى رابطة العالم الإسلامي السعودية، وكذلك وزير خارجية الإمارات أنور قرقاش يشارك في"المنتدى الدولي للجنة اليهودية – الأمريكية"، الذي كان من المفترض أن يُعقد في برلين لكن بسبب قيود وإجراءات فيروس كورونا انتقل إلى تطبيق "زوم".
رقم : 868993
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
16 حزيران 2020
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
16 حزيران 2020
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
16 حزيران 2020
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
16 حزيران 2020
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
15 حزيران 2020
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
15 حزيران 2020
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
15 حزيران 2020
ما الذي يحدث في سياتل؟
ما الذي يحدث في سياتل؟
15 حزيران 2020
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين 'الجدد'
15 حزيران 2020
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
13 حزيران 2020
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
13 حزيران 2020
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
13 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس