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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 14:04

الكويت تعلن مغادرة 1160 مصريا البلاد عبر 8 رحلات جوية

الكويت تعلن مغادرة 1160 مصريا البلاد عبر 8 رحلات جوية
وأوضح (الطيران المدني) الكويتي في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 435 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات على متنها 435 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط، ورحلة واحدة على متنها 145 إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة فلاي إيجيبت، شركة النيل للطيران، وشركة إير كايرو، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة اير كايرو، ورحلة واحدة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لشركة النيل للطيران، ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 2523 من العالقين المصريين في الكويت، إلى ثلاث محافظات، هي القاهرة وأسيوط وسوهاج؛ وذلك عبر 14 رحلة جوية.
رقم : 868994
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