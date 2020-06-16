بعد 24 يوما.. كورونا يعود إلى نيوزيلندا من جديد!

ورفعت نيوزيلندا الأسبوع الماضي جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية، باستثناء الضوابط على الحدود، بعد أن أعلنت أنه ليس لديها أي حالات جديدة أو نشطة لفيروس كورونا، وهي واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى الحياة الطبيعة التي كانت قبل ظهور الجائحة.



لكن رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، حذرت من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين من الخارج إلى البلاد، وتم السماح لبعض الأشخاص الآخرين بالقدوم إلى البلاد بمقتضى شروط خاصة.



وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 22 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.