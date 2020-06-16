اهالي قرية الشيخ عثمان يتظاهرون ضد ‘‘قسد‘‘

فقد خرج أهالي قرية الشيخ عثمان في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بمظاهرات ضد ممارسات مجموعات قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية وانتهاكاتها بحق الأهالي.



وأفادت مصادر أهلية لوكالة سانا بأن أهالي قرية الشيخ عثمان التابعة لمدينة الشدادي بريف الحسكة خرجوا بمظاهرات ضد ممارسات مجموعات "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي مطالبين بوقف انتهاكاتها التعسفية ضد الأهالي وخروجها من المنطقة.



وأشارت المصادر إلى أن أهالي قرية الشيخ عثمان قاموا بقطع الطرقات الرئيسية بالإطارات والحجارة.



وتظاهر أهالي قرية الشيوخ التابعة لمدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي في مدينة منبج قبل يومين احتجاجا على ممارسات مجموعات قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي واستيلائها على ممتلكاتهم وأرزاقهم.



وشهدت الأيام الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد مجموعات قسد في أرياف دير الزور والحسكة احتجاجاً على ممارساتها وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل ونهب النفط بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.