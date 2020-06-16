الاتحاد الاوروبي: 'الضم' سيؤثر على تمويل 'الابحاث الاسرائيلية'

الحديث يدور عن أكبر منصة في العالم لتمويل الابحاث، التحليل والابتكار، مع ميزانية اجمالية تبلغ 77 مليار يورو، ومنح البرنامج 800 مليون يورو لأكثر من 1000 مشروع الاحتلال الاسرائيلي خلال السنوات الاخيرة.



وكما ذكر حاليا ثمة مخاوف من الحاق الضرر بقدرة مؤسسات "اسرائيلية" الحصول على تمويل من البرنامج- الذي من المقرر ان يستأنف العام المقبل. ويجري مسؤولون في وزارة العلوم في كيان الاحتلال حاليا مباحثات مع الاتحاد الاوروبي لتقدير لاي مدى هذا التهديد جدي وما هي نتائجه.



ونقلت "كان" عن مسؤولين في "ازرق ابيض" قالوا ان "الاجتماع السياسي الذي خطط ليوم امس مع السفير الامريكي في "اسرائيل" ديفيد فريديمان، لم يجر بالمرة، وقالوا ان الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الحكومة نتنياهو مع رئيس الكنيست لافين، ورؤساء "ازرق ابيض" بيني غانتس واشكنازي تحول الى نقاش سياسي حول القانون النرويجي في الكنيست".



وذكر المسؤولون "انه لم يتم عرض اي خرائط على غانتس، وغانتس لم يرفض رؤية اية خرائط" وتابع "اولا نناقش بشكل اساسي ما يمكننا القيام به، وبعد ذلك نقوم برسم العملية".