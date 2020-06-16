ما حقيقة فتح الحدود بين سوريا ولبنان بشكل دائم؟

ونفى المصدر المسؤول ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن الحدود سوف تفتح بشكل كامل من الجانب السوري بداية الشهر القادم.



وأكد المصدر أن الإجراءات المتبعة فيما يخص الحدود ما زالت مثلما هي ولا يوجد شيء جديد حتى الآن حول هذا الموضوع.



فيما أشار المصدر إلى أن الجانب اللبناني يفتح حدوده بشكل جزئي يومي الثلاثاء والخميس أسبوعياً للسماح لبعض اللبنانيين أو لسوريين زوجاتهم تحمل الجنسية اللبنانية بالدخول إلى الأراضي اللبنانية.



في سياق متصل ، كشف المصدر أنه تم نقل نحو 900 سوري كانوا عالقين على الحدود إلى مركز الحجر في الدوير بريف دمشق خلال الأيام الثلاثة الماضية.