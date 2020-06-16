البخيتي: الأمم المتحدة تؤكد انحيازها للتحالف السعودي

وتابع عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي، في حديث تلفزيوني، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نرد على مجازر التحالف بقصف المدنيين".



وأضاف البخيتي أن "قصف التحالف العنيف واستهدافه المدنيين يعكس فشله في تحقيق مكاسب في الميدان".



وأشار البخيتي إلى أن الأمم المتحدة "تؤكد انحيازها للتحالف السعودي"، لافتاً إلى أن "هناك أطرافاً دولية تسعى إلى شرعنة العدوان".



وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، قال صباح اليوم إنّ رفع الأمم المتحدة "التحالف" السعودي عن قائمة منتهكي حقوق الأطفال"جريمة لا يمحوها إلا التراجع"، وتزامنت مع مجزرة جديدة للسعودية، والعفو الدولية تصفها بـ"الخطوة السياسية".