صحة الاحتلال: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس 'كورونا'

القدس المحتلة (اسلام تايمز )- أظهرت بيانات وزارة صحة الإحتلال، اليوم الثلاثاء، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد منذ مساء أمس، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 19,338، بينما كان هذا العدد مساء أمس 19,237.