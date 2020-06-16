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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 17:28
صحة الاحتلال: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس 'كورونا'
وحسب بيانات اليوم، فإن عدد المصابين الحاليين بالفيروس 3,598، بينهم 3,517 بحالة طفيفة، 45 بحالة متوسطة، 36 بحالة خطيرة و27 مريضا يخضعون للتنفس الاصطناعي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
869019
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