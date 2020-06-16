الناتو: قلقون من الوجود الروسي شرق المتوسط

جاء ذلك في معرض رده على سؤال لوكالة الأناضول، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، عقد الثلاثاء.



وأضاف ستولتنبرغ أن الوضع في ليبيا صعب وخطير للغاية، معربا عن قلق الناتو الحلف حيال الوجود الروسي المتزايد في شرق البحر المتوسط وخصوصا في ليبيا.



وأكد دعمه لتحقيق الأمم المتحدة حيال ذلك (المقابر الجماعية) لاكتشاف ما حصل تماما.

وشدد على ضرورة توصل أطراف الصراع الليبي عبر التفاوض إلى حل سلمي سياسي، معبرًا عن دعمه لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في ألمانيا قبل شهور.



وقال ستولتنبرغ أيضا إن الحلف قلق من الوجود الروسي المتزايد في منطقة شرق المتوسط عموما في سوريا وليبيا خصوصا.



وفي وقت سابق الثلاثاء، شدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة فتح تحقيق مستقل "عاجل"، حول المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس.



وكان الجيش الليبي قد عثر على 106 جثث في مستشفى بمدينة ترهونة بعد تطهيرها من ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في 5 يونيو/ حزيران، قبل أن يعود ويعثر على 3 مقابر جماعية في ريف المدينة في 12 من الشهر ذاته.