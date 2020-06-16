وهاب: الناس لا تستطيع تحمل شروط صندوق النقد



“كلام الرئيسين عون ودياب حول التعاون الثلاثي الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، بداية جيدة لسلوك طريق طويل للعلاج. وأنصح الذين يريدون الذهاب الى صندوق النقد في واشنطن بأن أول شارع الحمرا أقرب من واشنطن، فالناس لا تستطيع تحمل شروط الصندوق”.