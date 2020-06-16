الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 21:32

مصر ستلجأ إلى مجلس الأمن في قضية سد ‘‘النهضة‘‘

مصر ستلجأ إلى مجلس الأمن في قضية سد ‘‘النهضة‘‘
جاء ذلك في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة.

ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية، مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي، على نحو سيضطر مصر إلى بحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلـس الأمـن الدولي".

وأوضح البيان أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في إطار "نهوض (مجلس الأمن) بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية".

وجدد شكري التأكيد على التزام القاهرة بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، حسب البيان ذاته.

والسبت، انفضت اجتماعات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، استمرت 4 أيام، عبر تقنية "فيديو كونفراس"، دون الوصول إلى نتائج بشأن مفاوضات سد "النهضة" المتعثرة قبل أشهر.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان سابق، إن الاجتماعات لم تكن إيجابية ولم تصل إلى نتائج.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، تقدمت مصر بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل.
رقم : 869042
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
16 حزيران 2020
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
16 حزيران 2020
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
16 حزيران 2020
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
16 حزيران 2020
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
16 حزيران 2020
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
15 حزيران 2020
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
15 حزيران 2020
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
15 حزيران 2020
ما الذي يحدث في سياتل؟
ما الذي يحدث في سياتل؟
15 حزيران 2020
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين 'الجدد'
15 حزيران 2020
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
13 حزيران 2020
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
13 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس