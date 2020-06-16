الفياض يعلن نبأ سارا لمنتسبي الحشد الشعبي

وقال الفياض في كلمة له خلال استقباله شيوخ عشائر محافظة نينوى، إنه شكلنا لجنة عليا لاعادة توحيد الافواج في الوية، مبينا أنه سنراعي عدة أمور في عملية الدمج لتكون الالوية مكتملة الجهوزية.



وأضاف، أن الحشد العشائري أصبح وجودا وحقيقة وهي القوة الأمنية الأساسية التي سنعمل على تعزيزها، مؤكدا بالقول: إننا في هيئة الحشد الشعبي بدأنا بتنفيذ قانون الخدمة والتقاعد وشكلنا لجنة عليا واستحدثنا مديرية لهذا الهدف لإعطاء الرتب بحسب الاستحقاق.



وأشار إلى وجود تنسيق مع جامعة الدفاع الوطني والكليات العسكرية ووزارتي التربية والتعليم ليأخذ الجميع استحقاقه في الدرجة الوظيفية والرتب، مبينا أن البعض سينجز استحقاقه خلال اشهر والبعض الآخر سيتأخر في نيل الرتبة والدرجة الوظيفية.



ولفت الفياض إلى أنه“سيقوم قريبا بزيارة محافظة نينوى من أجل متابعة عمليات الدمج والتسليح والدعم اللوجستي.