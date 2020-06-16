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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 21:36

ميركل تجري محادثات مع أردوغان حول ليبيا

ميركل تجري محادثات مع أردوغان حول ليبيا
وأضاف المتحدث أن ميركل وأردوغان اتفقا على ضرورة تعزيز عملية الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي في ليبيا.

والاثنين، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر تركي، أن أنقرة تجري محادثات مع الحكومة الليبية في طرابلس، بشأن استخدام قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة البحرية.

وبحسب المصدر، لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الاستخدام العسكري التركي المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق السيطرة عليها الشهر الماضي.

وقال المصدر، مشترطا عدم ذكر هويته، إن "استخدام تركيا للوطية.. على جدول الأعمال"، مضيفا أنه "قد يكون من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية".

هذا وقد شهدت المعارك في ليبيا بين قوات حكومة الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر، تطورات ميدانية متسارعة في الأسابيع الأخيرة، حيث تمكنت قوات حكومة الوفاق من إحكام سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى، التي تضم العاصمة وضواحيها ومدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة، وتواصل تقدمها نحو سرت، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.
رقم : 869044
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