طهران: لايمكن إجراء حوار مع اميركا حاليا

وأضاف عبد الرضا رحماني فضلي مساء الثلاثاء في مقر لجنة مكافحة كورونا في ساري مركز محافظة مازندران: بات من الواضح لجميع البلدان اليوم أن الرئيس الأميركي الحالي غير موثوق به وليس فقط حيال الاتفاق النووي ولكن أيضًا بمعظم الالتزامات الدولية.



وتابع: لقد أظهر الرئيس الاميركي أنه لايلتزم بأي من تعهدات المنظمات الدولية وواجه مشاكل ليس فقط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن مع بلدان أخرى في العالم ايضا ، بما في ذلك الصين وروسيا. حتى أنه صنع المشاكل في بلاده.



وأوضح وزير الداخلية الایراني: في مثل هذه الحالة ، لا يمكن التحدث إلى هذا الرئيس الاميركي ، وقد ثبت للعالم بأسره أن ترامب ليس شخصًا يمكن الوثوق به في الحوار والالتزامات الدولية ، وفي الواقع ثبتت طبيعته المتغطرسة للعالم كله.



ولفت رحماني فضلي: إنه رغم المشكلة بسبب النزعة المتغطرسة لاميركا لكن عدائنا مع هذا البلد ليس متأصلا ، وإنه كما صرح مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية والقائد الكبير للثورة الإسلامية (الامام الخميني "رض")، المشكلة القائمة هي مع الحكومة الاميركية ولانعادي الشعب الاميركي.



وشدد: طالما لاتتخلى اميركا عن طبيعتها المتغطرسة ولا تريد الاعتراف باستقلالية قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلن نتمكن من الحوار معها.