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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 07:59

فرنسا.. تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا.. تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 111 حالة، مقارنة مع 29 في بيانات يوم السبت، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29547 حالة.

وشهدت فرنسا في الأيام الماضية تراجعا مستمرا لمعدل الوفيات اليومية، الذي انخفض دون مستوى 100 حالة يوم 20 مايو، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 900 - 1000 في بعض الأيام خلال مرحلة ذروة الجائحة في البلاد.

ولفتت إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 10752 إلى 10535، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 846 إلى 820.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والـ13 من حيث حصيلة الإصابات.
رقم : 869076
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