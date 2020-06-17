إيران تدين تبرئة الأمم المتحدة ‘‘للتحالف العربي‘‘ من قتل أطفال اليمن

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، تعليقا على القرار الأممي، إن "البعض في الأمم المتحدة يسعى لتطهير السعودية بدولارات هذا البلد من الجرائم التي ارتكبتها ضد أطفال ونساء اليمن".



وأعرب المتحدث عن الأسف لهذا القرار، مضيفا إن "الأمين العام للأمم المتحدة يحذف اسم التحالف السعودي من قائمة قتلة الأطفال والذي قتل باعتراف المنظمات الدولية عددا كبيرا من الأطفال والفتيان اليمنيين في مجازر نظير قصف حافلة للطلاب والغارات الجوية على المنازل والمدارس والمستشفيات حيث ان المشاهد المؤلمة المتعلقة بها لايمكن إنكارها".



وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن الاثنين، أنه قرر رفع اسم التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة الأممية السوداء الخاصة بقتل الأطفال.