الولايات المتحدة تفرض عقوبات قاسية على سوريا

وأبلغت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستطبق الاربعاء ما يسمى بـ"قانون قيصر"، الذي وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 20 ديسمبر 2019، ويهدف لمنع سوريا من تحقيق انتصار عسكري .



وانتقدت روسيا والصين وسوريا بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.



وحسب موقع روسيا اليوم، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة أكدت من جديد "أن الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا"، مشددا على أن العقوبات الجديدة "ستضرب المدنيين العاديين".



بدوره، صرح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون: "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (فيروس كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية".



واتهم المندوب السوري، بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف، الولايات المتحدة بمحاولة فرض القانون الأمريكي على العالم والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.