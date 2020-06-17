الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 08:36

الولايات المتحدة تفرض عقوبات قاسية على سوريا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات قاسية على سوريا
وأبلغت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستطبق الاربعاء ما يسمى بـ"قانون قيصر"، الذي وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 20 ديسمبر 2019، ويهدف لمنع سوريا من تحقيق انتصار عسكري .

وانتقدت روسيا والصين وسوريا بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة أكدت من جديد "أن الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا"، مشددا على أن العقوبات الجديدة "ستضرب المدنيين العاديين".

بدوره، صرح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون: "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (فيروس كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية".

واتهم المندوب السوري، بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف، الولايات المتحدة بمحاولة فرض القانون الأمريكي على العالم والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.
رقم : 869110
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دعوات لـ
دعوات لـ'فجر الجمعة العظيم' في الأقصى ومساجد الضفة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
17 حزيران 2020
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
17 حزيران 2020
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
17 حزيران 2020
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
17 حزيران 2020
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
16 حزيران 2020
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
16 حزيران 2020
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
16 حزيران 2020
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
16 حزيران 2020
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
16 حزيران 2020
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
16 حزيران 2020
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
15 حزيران 2020
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
15 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس