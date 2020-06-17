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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 08:39

إثيوبيا: عناد مصر أصبح العقبة في مفاوضات سد النهضة

إثيوبيا: عناد مصر أصبح العقبة في مفاوضات سد النهضة
وقال أندارغاشو إن العناد المصري أصبح العقبة في المفاوضات، مطالبا المجتمع الدولي بالاعتراف بهذه الحقيقة والضغط على القاهرة.

وأكد الوزير الإثيوبي أن بلاده لن تشارك في المفاوضات إذا قاطعتها مصر، مضيفا أنها ترفض الاستخدام العادل للنيل، وأن إصرارها على استخدام المياه بمفردها أمر غير مقبول.

وأضاف أندارغاشو أن مصر تتعامل بأسلوبين حيث تشارك في المفاوضات وتلجأ إلى مجلس الأمن الدولي في الوقت نفسه.

من جانبه، قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس إن قضية سد النهضة الإثيوبي لا تحتمل أي تجاذبات سياسية، مؤكدا أن التفاوض يجري وفق مصالح السودان أولا وأخيرا.

يأتي ذلك بينما قال مصدران إن تعثرا مفاجئا واجه مفاوضات سد النهضة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا المنعقدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأرجعا أسباب التعثّر لتحفّظ إثيوبيا على اتفاقية طويلة الأجل وملزمة خاصة في ما يتعلق باستخدام المياه في حال تعاقب سنوات الجفاف لأربعة مواسم.
رقم : 869113
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