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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 10:50

مصادر: مساعٍ مصرية للتقارب مع ‘‘الوفاق‘‘ الليبية

مصادر: مساعٍ مصرية للتقارب مع ‘‘الوفاق‘‘ الليبية
وبحسب المصادر، هناك ما وصفته بـ"الارتياح" لدى الدوائر المصرية نتيجة ما سمعته من المسؤولين الليبيين بشأن تلك الوقائع وعدم تكرارها، وملاحقة مرتكبيها، قائلة "إن مسؤولين ليبيين من قيادات الصف الأول في معسكر الغرب الليبي أبلغوا المسؤولين المصريين بجهاز المخابرات العامة بأنه لا حاجة لسحب أو إجلاء العمال المصريين من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حكومة الوفاق"، مؤكدين أن "أجهزة الأمن التابعة للحكومة ستوفر الحماية اللازمة لهم، وسيتم السماح لهم بالعمل وعدم التضييق عليهم".

وأشارت المصادر، إلى أن هناك تقدما كبيرا في الاتصالات بين مصر ومعسكر الغرب الليبي، مؤكدة أن هناك رغبة مصرية في استعادة جزء من العلاقات الرسمية مع حكومة الوفاق الليبية كما كانت قبل الحملة العسكرية الفاشلة التي شنها خليفة حفتر، قائد شرق ليبيا، على العاصمة الليبية طرابلس في إبريل 2019، وكانت ترفضها مصر، لكنها اضطرت في النهاية إلى تأييدها ودعمها بسبب الضغط الذي مورس عليها من جانب الإمارات والسعودية.

وأوضحت المصادر أن هناك رأيا داخل دوائر لصناعة القرار المصري بشأن ليبيا، يطرح ضرورة إعادة فتح قنوات الاتصال مع معسكر غرب ليبيا، وتنشيطها، وذلك ضمن جهود تعزيز تواجد مصر بالأزمة الليبية، ومواجهة ما وصفتها بـ"المساعي التركية للهيمنة على ليبيا".
رقم : 869144
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