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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 10:58

طيران العدوان يدمر شبكة الاتصالات في عمران

طيران العدوان يدمر شبكة الاتصالات في عمران
وأوضح مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان شن غارتين على شبكة الاتصالات في جبل ذروة بمديرية ذيبين أدى إلى تدميرها… مشيرا إلى أن الجريمة نفذها العدوان بعد ساعات من استهداف شبكة الاتصالات في مديرية بني صريم في عمران بغارة جوية ادت الى تدميرها بشكل كامل.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان القى 3 قنابل ضوئية على مديرية خمر بعمران.
من جهتها، أدانت شركة يمن موبايل، استهداف طيران تحالف العدوان اليوم مواقع ومحطات شبكة الاتصالات في منطقتي بني غيث وذروة بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن طيران العدوان دمر مواقع ومحطات شبكة الاتصالات في المنطقتين ما أدى إلى إنقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن السكان في عدة مديريات بمحافظة عمران بشكل كامل.

ولفت المصدر إلى أن إستهداف العدوان المتكرر والممنهج لمواقع الشركة في أكثر من منطقة بمختلف المحافظات منذ بداية العدوان كبد الشركة خسائر جسيمة ناهيك عن تعطيل مصالح المواطنين في المناطق المستهدفة وزيادة معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان.

وحمل المصدر دول تحالف العدوان المسئولية الكاملة عن الاستهداف المتعمد لمحطات وأبراج الشركة في عمران ومختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الشركة تقدم خدماتها لكافة أبناء اليمن بكل حيادية وشفافية.

وناشد المصدر المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة الضغط على دول العدوان لتحييد قطاع الاتصالات بما يكفل عدم المساس بالخدمات الأساسية للمواطن التي كفلتها القوانين الدولية.
رقم : 869146
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