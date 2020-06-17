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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 11:08

قائد الجيش الايراني يتفقد موقعا للدفاع الجوي بطهران

قائد الجيش الايراني يتفقد موقعا للدفاع الجوي بطهران
وورد عن دائرة العلاقات العامة للجيش الايراني ان موسوي أشاد بجهود كوادر سلاح المضادات الجوية في الجيش الايراني معرباً عن أمله بالقيام بزيارات تفقدية لجميع المواقع خلال العام الجاري.

وأضاف: إنه أجل تنفيذ توجيهات قائد الثورة ينبغي تحسين المستوى المعيشي لكوادر السلاح ، وأحد هذه الخطط هو متابعة تنفيذ مرسوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن المعسكر 06 ، حيث اتخذت خطوات جيدة ورغم تباطؤها بسبب الوضع الاقتصادي الخاص في البلاد الا ان الجهود ستستمر في هذا الاتجاه.

وفي النهاية ، أعرب القائد العام للجيش عن ارتياحه لوضع الكوادر العاملة والمعدات في هذا الموقع ، وأعرب عن تقديره لجهودهم.
رقم : 869148
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