ماذا يحدث في محافظتي كركوك وديالى العراقيتين ؟

وأفاد مصدر ميداني بتفاصيل عمليات القوات العراقية وقال: "نجحت مجموعة من قوات الحشد الشعبي في عملية خاصة ودقيقة، التعرف على عنصرين بارزين في تنظيم داعش في منطقة وادي الشاي على مشارف مدينة داقوق في محافظة كركوك الجنوبية ونفّذت هجوماً مفاجئاً أدّى إلى مقتل هذين العنصرين.



وأِشار إلى أن القوات العراقية قد قامت بتفتيش المناطق بدقة وأجرَت تحقيقاً ميدانياً للتعرف على عناصر داعش السرية واكتشاف مخابئهم وملاجئهم في هذا المحور، مضيفاً: إنّ مدينة داقوق، وخاصة منطقة وادي الشاي، ملوّثة بإرهابيي داعش.



وأضاف المصدر إنّ القوات العراقيّة قامت بعدّة عمليات في الأشهر السابقة وقال: إنّ "المناطق الجنوبية من محافظة كركوك، وتحديدا مدينة داقوق، أصبحت ملاذاً آمناً لعناصر داعش الإرهابية، بسبب قربها من حدود محافظة صلاح الدين وحدود اقليم كردستان وكذلك وجود مناطق وعرة.،وقال المصدر الميداني أن المجاميع الإرهابية المعروفة باسم الرايات البيض، تنشط في هذه المدينة.



و يحاول إرهابيو داعش، بمساعدة بعض العناصر في إقليم كردستان العراق، زعزعة استقرار المناطق الجنوبية من محافظة كركوك، أي في مدينة داقوق، والمناطق الشمالية الشرقية من محافظة صلاح الدين.



وأفادت مصادر صحفية من محافظة ديالى العراقية بأنّ مقاتلي الحشد الشعبي، إلى جانب قوات الأمن والجيش والشرطة الاتحادية، يقومون بعمليات من أربعة محاور لمحاصرة إرهابيي داعش وكشف مخابئهم المخفية. كما أصبحت جبال حمرين، التي تغطي المناطق الواقعة شمال وشمال غرب محافظة ديالى، موقعاً مناسباً لإرهابيين داعش بسبب كونها منطقة وعرة وغير سالكة وارتباطها بحدود إقليم كردستان والمناطق الشرقية المهجورة في محافظة صلاح الدين، كما أنّها تتصل من الجنوب بمنطقتي المقدادية و بعقوبة.



وتأتي هذه العمليات ردّاً على التحركات والهجمات المستمرة التي يشنّها إرهابيو داعش في الأسابيع الأخيرة، وتحاول القوات العراقية إعادة الأمن إلى المناطق الملوثة في الجزء الشمالي من محافظة ديالى. وبحسب الأنباء، استطاعت قوات الجيش أثناء قيامهم بعمليات تطهير المناطق الملوثة في مشارف سد العظيم وقرى طالعة الدهن 1، وطالعة الدهن 2، ووادي زغيتون، والعرندس، ومرج في شمال غرب محافظة ديالى وبالقرب من الحدود مع محافظة صلاح الدين، من تدمير 3 مركبات عسكرية وسيارة انتحارية وبعض المتفجرات.





