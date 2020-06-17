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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 14:03

إصابة عائلات بالجملة في الكويت ووزارة الصحة تحذر

إصابة عائلات بالجملة في الكويت ووزارة الصحة تحذر
جاء ذلك مع ارتفاع نسبة المواطنين بين الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" مجددا لتصل إلى 50% وفق إحصاءات أمس بعد أن كانت 47% في إعلان أول من أمس.

وأشار "السند" إلى "وصول العدوى إلى كبار سن وأشخاص يعانون امراضا مزمنة رغم عدم مغادرتهم المنزل ما يعني انتقال المرض إليهم من أبناء أو أحفاد بسبب التزاور والتجمعات وعدم الأخذ بالاحتياطات كتقبيل كبار السن وعناقهم وعدم التباعد".

وشدد على ضرورة "اتباع الاحتياطات ووقف الزيارات والمجاملات الاجتماعية التي نسمع عنها ونحصد آثارها من خلال حالات التقصي الوبائي"، مشيرا إلى أننا "ما زلنا نتعامل مع وباء عالمي لا لقاح له".

وبلغت نسبة الحالات المتعافية من المرض 76.3% من إجمالي المصابين، حيث تم الإعلان أمس عن تعافي 675 إصابة ليصل إجمالي المتعافين إلى 28206 حالات، بينما وصلت حالات الإصابة إلى 36958 حالة إثر تسجيل 527 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 690 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 28896 حالة.

وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس "كورونا"، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
رقم : 869178
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