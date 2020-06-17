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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 14:05

تسجيل 2612 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في ايران

تسجيل 2612 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في ايران
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2612 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى195 الفا و 51 حالة لغاية الان بينهم 2789 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 154 الفا و812 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي120 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9 الاف و 185 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و319 الفا و920 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

واضاف ان محافظات خوزستان (جنوب غرب) و اذربايجان الشرقية و كردستان(شمال غرب) و خراسان الرضوية (شمال شرق) و كرمانشاه (غرب) و هرمزكان (جنوب) تعيش ضمن المناطق الحمراء.
رقم : 869179
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