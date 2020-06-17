وقفة تضامنية في جنيف مع المحكومين بالإعدام في البحرين

وأعرب المشاركون في الوقفة عن تضامنهم مع المحكومين بالإعدام في البحرين وفي مقدمتهم زهير السندي الشاب حسين عبدالله اللذين قضت محاكم الخليفية اليوم (الإثنين 15يونيو) بتأييد حكم الإعدام ضدهما وفي قضيتين منفصلتين.



ورفع المشاركون في الوقفة صورا للمحكومين طالبوا خلالها بإسقاط أحكام الاعدام التي صدرت وفقا لأدلة انتزعت تحت التعذيب، مع رفض المحكمة التحقيق في شكاوى التعذيب أو الاستماع لأقوال الضحيتين في هذا الشأن.



وحث المشاركون في الوقفة التي السلطات على إلغاء أحكام الاعدام وإطلاق سراح كافة المحكومين بالإعدام ووقف العمل بقانون الإعدام الذي فعلته السلطات الخليفية في العام 2017.



وتزامنت هذه الأحكام الظالمة مع افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.



وسبق للمجلس أن أدان أحكام الإعدام ضد المعارضين في البحرين، وطالب الحاكم الخليفي حمد الخليفة بإلغائها.



يذكر أن مجلس حقوق الإنسان باشر الإثنين 15 يونيو بإكمال اعمال دورته الـ 43 التي أنطلقت في شهر فبراير الماضي وتوقفت أعمالها بسبب جائحة كورونا. ومن المقرر أن تنطلق اعمال الدورة الـ 44 مطلع الأسبوع المقبل.