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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 16:31

الصحة العالمية تهنئ العالم بأول علاج فعال للكورونا

الصحة العالمية تهنئ العالم بأول علاج فعال للكورونا
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان مساء أمس الثلاثاء، 16 حزيران 2020، إنه "أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممن يتنفسون بواسطة أنابيب الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأضاف "هذا نبأ سار وأهنئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة، الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح".

إنقاذ الأرواح

وكانت تعززت أمس الآمال بالتوصل إلى علاج لمرض كوفيد 19 متاح على نطاق واسع و"غير مكلف" مع إعلان باحثين بريطانيين أن عقار "ديكساميثازون" الستيرويدي قادر على إنقاذ أرواح ثلث المصابين الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.

واختبر باحثون يقودهم فريق من جامعة أوكسفورد العقار على أكثر من ألفي مريض بكوفيد 19 يعانون من أعراض خطيرة، وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، إن "ديكساميثازون هو أول دواء يظهر تحسنا في البقاء على قيد الحياة لدى مرضى الفيروس، هذه نتيجة جيدة جدا".

وأوضح ان "ديكساميثازون غير مكلف ويباع بدون وصفة طبية ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم".

من جهته، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستبدأ فوراً وصف منشط "ديكساميثازون" لمرضى كوفيد-19، مؤكدا أن بلاده بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل واسع منذ ظهرت أولى المؤشرات على فاعليته قبل 3 أشهر. قائلا "نظرا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات إلى إمكانات ديكساميثازون، نخزنه منذ آذار".

وأضاف "بات لدينا الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام ونعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتبارا من بعد ظهر اليوم".

وكان فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من 438 ألفا على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول ، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.
رقم : 869198
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