السلطات السورية ترخص ثامن شركة طيران في البلاد

وبحسب النظام الأساسي للشركة، فانها ستعمل بكافة الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك إيجار واستئجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سورية.



وتعود ملكية الشركة التي تعد ثامن شركة طيران مرخصة في سورية، لمستثمرين سوريين هما مارك خليل عبيد ويملك 95% من أسهم الشركة ويشغل منصب مدير الشركة، وكنده ربيع حلال وتملك ما نسبته 5% من الأسهم المتبقية.



وتعمل في سورية شركتا طيران خاصة فقط من الشركات المرخصة، هي “أجنحة الشام للطيران” التي انطلقت 2007، و”فلاي داماس” التي بدأت عملها 2015، إلى جانب “مؤسسة الطيران العربية السورية” الحكومية المؤسسَة منذ عام 1946.



ووصل عدد شركات الطيران الخاصة المرخصة والتي لم تعمل بعد إلى 6 شركات مع الشركة الجديدة، حيث صادقت وزارة التجارة الداخلية على تأسيس “إيست ويست إيرلاينز” في شباط 2017، ثم أعلن رجل الأعمال السوري المغترب مازن الترزي نهاية 2017 عن تأسيس “الشركة الوطنية للطيران”، في حين صادقت وزارة التجارة الداخلية نيسان 2018 على تأسيس شركة “فلاي أمان” ثم كل من “شركة نايا للطيران” عام 2019، و”شركة الأجنحة الذهبية” عام 2020.