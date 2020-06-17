حماس ترحب بالبيان الأممي الرافض لخطة الضم الصهيونية

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الحركة تقدر حالة الإجماع للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة في رفضهم للموقف الأمريكي الداعم لخطة الضم والتي تعزز من تعرية الموقف الأمريكي وتزيد من عزلته عن الموقف الدولي والحقوقي.



وأكد القانوع أن مضي حكومة الاحتلال وإصرارها على تنفيذ خطة الضم رغم تزايد المواقف الدولية والحقوقية والأممية الرافضة لها، تبرهن على أن الاحتلال يستخف بتلك المواقف وأنه متمرد على القانون الدولي ويضرب بعرض الحائط للقرارات الدولية والأممية.



وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته في وقف جرائم الاحتلال ومساءلته عن سياسة العربدة والبلطجة التي يمارسها وعدم إفلاته من العقاب.