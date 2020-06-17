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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 18:46

العراق يسجل اعلى حصيلة وفيات واصابات يومية بـ ’كورونا’

العراق يسجل اعلى حصيلة وفيات واصابات يومية بـ ’كورونا’
وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان، انه تم فحص (١٣٠٥٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٠٣٣٨٨).

وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٥٥٤) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ١٩٢
بغداد / الكرخ ٢٨٧
مدينة الطب ٨٩
النجف الأشرف ٦٤
السليمانية ١٥٢
أربيل ٣٠
كربلاء ٦٨
كركوك ٤٣
ديالى ٦٣
واسط ٩٤
الديوانية ١١٥
البصرة ٤
ميسان ١٤٠
بابل ٤٥
ذي قار ٧٦
نينوى ٨
الانبار ٧٨
المثنى ٦
وبلغت حالات الشفاء: ٩٠٨ حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة ٣٥٢
بغداد الكرخ ١٥٥
مدينة الطب ١٧
النجف ٥١
السليمانية ٢١
اربيل ٣٨
دهوك ٩
كركوك ٢
كربلاء ٤٩
ديالى ١
البصرة ٢٢
ميسان ٣٠
واسط ١٢
بابل ٣٨
الديوانية ٣٩
ذي قار ٥٠
المثنى ١٧
نينوى ٣
صلاح الدين: ٢
وكانت الوفيات ٦١ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ١٥
بغداد الكرخ ١٠
مدينة الطب ٢
النجف ٢
السليمانية ٥
كربلاء ٧
كركوك ١
ديالى ٢
واسط ١
ميسان ٢
الديوانية ٤
ذي قار ٤
المثنى ١
الانبار ٥
مجموع الأصابات : ٢٤٢٥٤
مجموع حالات الشفاء : ١٠٧٧٠
الراقدين الكلي: ١٢٧١١
الراقدين في العناية المركزة: ١٥٩
مجموع الوفيات: ٧٧٣
رقم : 869227
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