العراق يسجل اعلى حصيلة وفيات واصابات يومية بـ ’كورونا’

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان، انه تم فحص (١٣٠٥٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٠٣٣٨٨).
وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٥٥٤) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ١٩٢
بغداد / الكرخ ٢٨٧
مدينة الطب ٨٩
النجف الأشرف ٦٤
السليمانية ١٥٢
أربيل ٣٠
كربلاء ٦٨
كركوك ٤٣
ديالى ٦٣
واسط ٩٤
الديوانية ١١٥
البصرة ٤
ميسان ١٤٠
بابل ٤٥
ذي قار ٧٦
نينوى ٨
الانبار ٧٨
المثنى ٦
وبلغت حالات الشفاء: ٩٠٨ حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة ٣٥٢
بغداد الكرخ ١٥٥
مدينة الطب ١٧
النجف ٥١
السليمانية ٢١
اربيل ٣٨
دهوك ٩
كركوك ٢
كربلاء ٤٩
ديالى ١
البصرة ٢٢
ميسان ٣٠
واسط ١٢
بابل ٣٨
الديوانية ٣٩
ذي قار ٥٠
المثنى ١٧
نينوى ٣
صلاح الدين: ٢
وكانت الوفيات ٦١ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ١٥
بغداد الكرخ ١٠
مدينة الطب ٢
النجف ٢
السليمانية ٥
كربلاء ٧
كركوك ١
ديالى ٢
واسط ١
ميسان ٢
الديوانية ٤
ذي قار ٤
المثنى ١
الانبار ٥
مجموع الأصابات : ٢٤٢٥٤
مجموع حالات الشفاء : ١٠٧٧٠
الراقدين الكلي: ١٢٧١١
الراقدين في العناية المركزة: ١٥٩
مجموع الوفيات: ٧٧٣