الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 18:52

الصحة السورية.. تعلن عن وفاة جديدة بـ ’كورونا’

الصحة السورية.. تعلن عن وفاة جديدة بـ ’كورونا’
وذكرت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المتوفاة سيدة سبعينية، دون مزيد من التفاصيل.
وكان عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبرا عن وفاة سبعينية في بلدة جديدة الفضل بريف دمشق.

بينما ذكرت إذاعة المدينة المحلية أن السيدة كانت دخلت مشفى المواساة بدمشق قبل يومين وتبينت إصابتها بالفيروس، وأضافت أنه تم الحجر على المبنى الذي كانت تقيم فيه.

وكانت آخر حالة وفاة في البلاد تم تسجيلها في الثاني من الشهر الحالي، وذلك قبل أن تعود حالات الإصابة للارتفاع مجددا في 8 من الشهر الجاري، وتسجل البلاد 16 إصابة في يوم واحد، ويتم الإعلان عن فرض حجر صحي على بلدة رأس المعرة في ريف دمشق.

يذكر أنه تم تسجيل 177 إصابة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن، شفيت منها 78 حالة، وتوفيت 7 حالات.
رقم : 869232
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دعوات لـ
دعوات لـ'فجر الجمعة العظيم' في الأقصى ومساجد الضفة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
17 حزيران 2020
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
17 حزيران 2020
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
17 حزيران 2020
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
17 حزيران 2020
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
16 حزيران 2020
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
16 حزيران 2020
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
16 حزيران 2020
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
16 حزيران 2020
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
16 حزيران 2020
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
16 حزيران 2020
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
15 حزيران 2020
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
15 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس