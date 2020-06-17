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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 18:54

فيروس ’كورونا’ يقتحم مجلس النواب العراقي

فيروس ’كورونا’ يقتحم مجلس النواب العراقي
وقالت المصادر إنه بعد اصابة النائبتين، محاسن حمدون، ووحدة الجميلي بفيروس كورونا ثبت، اليوم، إصابة مدير الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، مبيناً أن "عدداً من الموظفين في اقسام مختلفة في مجلس النواب اصيبوا بالفيروس".

هذا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية،عن تسجيل 1554 اصابة بكورونا وبلغت ٦١ حالة وشفاء 908 مصابين من الوباء.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص (١٣٠٥٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٠٣٣٨٨)".


وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم (١٥٥٤) إصابة في العراق.

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٤٢٥٤، ومجموع حالات الشفاء١٠٧٧٠ ، أما مجموع الراقدين الكلي ١٢٧١١، والراقدين في العناية المركزة ١٥٩"، مبينة أن "مجموع الوفيات بلغ ٧٧٣".
رقم : 869234
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