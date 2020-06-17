تنظيم ’داعش’ يرتكب جريمة جديدة في الرقة السورية

مصدر عسكري أكد أن تنظيم “داعش” أقدم خلال الهجوم على حرق أراضي زراعية تقدر بـ 600 هكتار، بالإضافة إلى نفوق أكثر من 200 رأس ماشية في المزارع.



وأشار المصدر إلى تراجع التنظيم الارهابي بعد مقاومة عنيفة خاضها مع قوات الدفاع الوطني في المنطقة، لينسحب غرباً باتجاه منطقة السبخاوي ومنها للبادية السورية إلى الشمال من منطقة الـ 55 كم التي أنشأتها القوات الأمريكية في محيط منطقة التنف.



وبحسب المصدر فإن تنظيم “داعش” هاجم المزارع بواسطة 4 عربات بيك آب مركب عليها رشاشات ثقيلة، وشارك في الهجوم 30 إرهابياً من التنظيم.