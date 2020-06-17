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الأربعاء 17 حزيران 2020 ساعة 20:38

خليل الحية يدعو لعقد اجتماع وطني لمواجهة قرار الضم

خليل الحية يدعو لعقد اجتماع وطني لمواجهة قرار الضم
وفي كلمة له خلال المؤتمر الشعبي لمواجهة خطة الضم وصفقة القرن أكد الحية أن حركة حماس لا ترى في السلطة اليوم إلا بقايا وهم داعيا حركة فتح للوحدة وبناء بنيان قوي يقهر الاحتلال وينهي وجوده.

وقال الحية إنه آن الآوان لغزة أن تحرك سلاحها حماية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه: لا يمكن أن يُسجل ضياع القضية في حياتنا.

وأكد الحية إن: سلاحنا مشرع وأصابعنا على الزناد، وقرارنا بيدنا، سنتحرك في الوقت المناسب حماية للقضية ولو كلفنا ذلك رقابنا.

وأضاف الحية أن: شعبنا يواجه فصلا من فصول المؤامرة التي تستهدف سرقة الأرض وتهويد القدس وضم والأراضي في الضفة وأغوارها.

ووجهة الحية رسالة لأهالي الضفة الغربية بالقول: إننا في غزة سندكم ونقف في ظهركم، فثوروا على الاحتلال وحطموا الأغلال وعلموا هذا العدو كما علمتوه سابقا صلابتكم، فلا مجال للانتظار.

وطالب السلطة ألا تكون عائقا أمام المقاومة الشعبية، وأمام كل أشكال المقاومة وعلى رأسها المسلحة.

ودعا الحية منتسبي الأجهزة الأمنية في الضفة ألا يفصلوا بين مقاومي الشعب الفلسطيني والاحتلال قائلا: حذاري أن تسجلوا على أنفسكم سجل العار عندما يثور الشعب.

وأكد الحية أنه: آن الأوان لشعبنا أن يلملم جراحه ويوحد صفه، لمواجهة هذه المحاولة البائسة لسرقة الأرض.

وقال الحية: نشد على أيدي أشقائنا في الفصائل، وندعوهم للإسراع في صياغة خطة عمل واضحة لمواجهة الضم.

وأشاد الحية ببعض المواقف الدولية مستدركا بأنه آن الأوان لتتحول هذه الأقوال إلى أفعال.

ودعا الحية الأنظمة العربية لنبذ التطبيع: لأنه يشكل طعنة في ظهر شعبنا وقضيته، كما دعا الشعوب والأحزاب العربية أن تتحرك نصرة للقضية الفلسطينية.

وقال إن: حركة حماس تعقد اليوم المؤتمر الشعبي لمواجهة خطة الضم، وتفتخر بأن الكل الوطني معها موجها رسالة للاحتلال: إن كنت تظن أن شعبنا سيستلم للضعف فأنت واهم.
رقم : 869245
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