حزب الدعوة يطالب تركيا بسحب قواتها من الاراضي العراقية

وقال الحزب في بيان "ندين انتهاك القوات التركية لسيادة العراق وحرمة اراضيه في كردستان"، مبينا ان "هذا العمل وبأي ذريعة كان، يعد في العرف الدولي اعتداءاً صارخاً وانتهاكا لحدود التعايش الدولي".



واضاف ان "تبرير الحكومة التركية بأنها تطارد خلايا المعارضة المسلحة التي تتواجد في المناطق الحدودية بين الدولتين، ليس مقبولاً وفق الاعراف الدولية ولا يصلح ان يشكل حلاً للمشكلة"، مشددا على ضرورة "فتح القنوات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين من اجل ايجاد حلول سياسية بعيداً عن اللجوء الى العنف والاقتتال".



ودعا الحزب الحكومة التركية الى "سحب قواتها من الاراضي العراقية والحفاظ على ارواح مواطنينا والالتزام بعلاقات الاخوة وحسن الجوار"، مطالبا "الحكومة العراقية وحكومة كردستان الى القيام بالمهام الوطنية في حفظ السيادة العراقية ومعالجة هذه الثغرة في العلاقات العراقية التركية وبناء علاقات متكافئة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".